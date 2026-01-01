Всю новорічну ніч окупанти атакували Волинську область

У новорічну ніч Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши понад 200 ударних безпілотників. Основного удару зазнала Волинська область, де під обстрілами опинилися об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися понад 103 тисячі домогосподарств.

Волинь перебувала під ударами «шахедів» упродовж усієї ночі. Найінтенсивніше дрони атакували Луцьк і Ковель — ключовий залізничний вузол на напрямку з Польщі до Києва. Частину безпілотників силам протиповітряної оборони вдалося знищити.

Через влучання в Луцьку та Ковельському районі виникли пожежі, які рятувальники гасили й уранці. За словами мера Луцька Ігоря Поліщука, у місті був уражений об’єкт інфраструктури, що спричинило масштабне загоряння. Після 10 години ранку Повітряні сили підтвердили нову хвилю дронів, які прямували у бік міста.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що під час атаки постраждала не лише енергетика, а й залізнична інфраструктура. У Ковелі пошкоджені будівлі локомотивного депо, на його території зафіксували близько семи влучань ворожих безпілотників.

Через проблеми з електропостачанням у Ковелі запровадили графіки подачі води, насосні станції працюють від альтернативних джерел живлення. Удари по Волині могли пошкодити енергетичні об’єкти, які забезпечують передачу електроенергії в інші регіони, зокрема у Львів, де зранку вперше за кілька тижнів запровадили графіки вимкнення світла.

Міністерство енергетики повідомило, що вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах України. Окрім Волинської області, значна кількість споживачів залишилася без світла на Одещині, також зафіксували нові знеструмлення на Чернігівщині.

Залізнична інфраструктура зазнала ударів і в інших регіонах. У Сумській області російські дрони атакували станцію у Конотопі, де були пошкоджені вантажні вагони. Крім того, агресори завдали ударів по логістичній інфраструктурі Одеської області, де зберігається загроза повторних атак, що ускладнює відновлювальні роботи. У новорічну ніч також зафіксовані удари по двох портах на Одещині.

За словами Олексія Кулеби, ремонтні бригади «Укрзалізниці» ліквідовують наслідки атак. Попри пошкодження, рух поїздів не зупиняли.

Поблизу межі Волинської та Рівненської областей, у районі міста Вараш, де розташована Рівненська АЕС, за даними моніторингових каналів, уночі пролітали десятки російських безпілотників.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у ніч на 1 січня 2026 року Росія атакувала Україну 205 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та інших типів. Даних про загиблих або поранених наразі не надходило.

Загалом під час цієї атаки вони випустили по Україні 205 дронів різних типів. 176 з них збила або подавила протиповітряна оборона.

Раніше росіяни цілеспрямовано атакували підстанції, через які Рівненська та Хмельницька АЕС передають електрику споживачам в інші регіони. Через це після попередніх ударів станції змушені були зменшувати потужність.

Ковель – це місто на стратегічній залізничній гілці, яка веде з Польщі у Київ. Вже кілька тижнів її майже щодня атакують росіяни.