Військові створили схему збагачення на «бойових» виплатах у Запоріжжі

ДБР повідомляє про завершення досудового розслідування махінацій з військовими виплатами у Запоріжжі.

Обвинувальний акт направлено до суду, повідомляє ДБР.



Керівник військової частини разом із начальником фінансової служби створили систему збагачення для "своїх". Командир підписував документи про нібито участь наближених до нього штабних працівників у бойових діях на передовій. Начальник фінслужби вносив ці недостовірні дані до розрахункових відомостей.



У документах зазначалось, що обрані військові нібито воювали "на нулі" в Луганській та Харківській областях, хоча насправді вони не залишали місць своєї постійної дислокації. Через ці махінації наближені до керівництва штабні працівники встигли незаконно отримати майже 700 тис. грн "бойових" виплат.

Командир військової частини та начальник фінансової служби обвинувачуються у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та службовому підроблені (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Вирішується питання щодо відшкодування завданих державі збитків. Суд арештував майно фігурантів.

Фото: ДБР.