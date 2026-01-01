Головне управління розвідки Міноборони заявило, що командир РДК Денис Капустін живий, а інформація про його загибель була українською спецоперацією.

"Провал спецслужб РФ - командир РДК Денис Капустін живий, а отримані пів мільйона доларів за його ліквідацію посилять спецпідрозділи ГУР", - йдеться у заяві ГУР.

Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна та команду ГУР, яка нібито "пошила в дурні спецслужби РФ.

Розвідка твердить, що убивство Дениса Капустіна, командира підрозділу "Російський Добровольчий Корпус", який воює проти Москви у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, замовили спецслужби держави-агресора Росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.

"У результаті комплексної спецоперації ГУР МО України, яка тривала понад місяць, збережене життя командира РДК Дениса Капустіна, якого російський диктатор владімір путін вважає особистим ворогом, а також встановлене коло осіб ― замовників злочину у російських спецслужбах та виконавців", - твердить ГУР.

Про це під час доповіді начальнику ГУР МО України генерал-лейтенанту Кирилу Буданову повідомив командир "Спецпідрозділу Тимура".

"Нашою стороною також була отримана відповідна сума коштів, виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз, командир РДК перебуває на території України та готується продовжити виконання поставлених завдань", ― доповів Тимур.

Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна, який також долучився до доповіді через відеозв'язок. Це відео також оприлюднило ГУР.