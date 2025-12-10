Інфраструктурний скандал на Франківщині: керівник дорожньої служби йде у відставку через дорогу до Буковелю

Керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківської області подав заяву про звільнення на тлі суперечок довкола будівництва нової ділянки дороги до курорту Буковель вартістю понад 6,5 млрд грн. Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин. Він уточнив, що начальник залишає посаду через те, що Служба не погодила з Агентством тендер на розробку проєктної документації цієї дороги вартістю понад 33,7 млн грн.

Йдеться про проєктування ділянки в межах ініціативи «Мале Карпатське коло», на який раніше громади виділили кошти та провели технічний огляд. «Доцільність такого проєкту під час війни та обмеженого бюджету — окреме питання. Кошти на будівництво дороги в державному бюджеті не передбачені ні на 2026, ні на 2027 роки», — зазначив Сухомлин.

Раніше Служба оголосила тендер на розробку документації для будівництва дороги до Буковеля. За повідомленнями ЗМІ, держава планує витратити близько 9 млрд грн на дороги до курорту. Уже протендерено 2,5 млрд грн, очікується ще 6,6 млрд грн.

