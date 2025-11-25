Київ витратить 800 мільйонів на ремонт проспекту Лобановського

КК "Київавтодор" оголошує тендер на капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського у Солом'янському районі.

Проспект Валерія Лобановського побудований у 1964 році та є важливою транспортною магістраллю. Вона з'єднує Солом'янський і Голосіївський райони Києва та є частиною так званої "Малої Кільцевої дороги". Востаннє його капітально ремонтували понад 20 років тому.



"На замовлення "Київатодору" розробили та затвердили проєктну документацію на проведення капітального ремонту проспекту на ділянці від вулиці Володимира Брожка до Севастопольської площі", – повідомляє КМДА.



Капітальний ремонт проспекту коштуватиме 803 мільйони гривень.



Проєкт передбачає ремонт проїжджої частини і тротуарів, мережі дощової каналізації та перевлаштування зовнішнього освітлення, влаштування велоінфраструктури.

За рахунок улаштування окремих смуг накопичення для автомобілів, які здійснюють лівий поворот, очікується збільшення пропускної спроможності проспекту.

Для створення безбар'єрного простору на пішохідних переходах і велопереїздах понизять бортовий камінь та облаштують тактильну навігацію.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 9 грудня 2025 року.

Фото: КМДА.