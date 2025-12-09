Претензії Трампа на Нобелівську премію миру під питанням: його мирні угоди не принесли стабільності

Миротворчі зусилля Дональда Трампа, які, за його словами, заслуговують на Нобелівську премію миру, піддаються широкій критиці. Згідно з аналізом Reuters, конфлікти, в які він втручався з моменту вступу на посаду, знову спалахнули або залишаються нестабільними, зокрема в Демократичній Республіці Конго та на кордоні Камбоджі та Таїланду.

Камбоджа та Таїланд: Крихке перемир'я зруйновано

Мирні домовленості, укладені за посередництва Трампа між Камбоджею та Таїландом, виявилися нетривкими. У понеділок винищувачі Таїланду завдали ударів по Камбоджі, що стало спробою підірвати її військовий потенціал. Цей новий спалах прикордонних бойових дій зірвав крихке припинення вогню. Трамп втрутився після п'ятиденного військового конфлікту в липні, погрожуючи обом країнам скасуванням тарифних угод, і контролював підписання угоди про припинення вогню в жовтні, хоча згодом запровадив 19% тариф на експорт обох країн до США.

Вірменія та Азербайджан: Непідписаний мирний договір

У серпні Трамп зібрав лідерів Вірменії та Азербайджану для підписання спільної декларації про прагнення до мирних відносин. Президент США стверджував, що використав "торговельний важіль", щоб змусити країни домовитися. Однак декларація не є офіційним мирним договором і не накладає юридично обов'язкових зобов'язань. Хоча у березні країни заявили про погодження тексту проекту мирної угоди, її ще не підписано. Залишаються невирішеними питання, зокрема необхідність перегляду Вірменією своєї конституції. У той же час, адміністрація Трампа отримала права на розробку стратегічного транзитного коридору через Вірменію, названого на честь президента.

Ізраїль, Іран та палестинські території: Війна триває, напруга зростає

У жовтні Ізраїль та ХАМАС домовилися про перший етап угоди про заручників та припинення вогню за посередництва Трампа, що стало важливим кроком у зусиллях із припинення дворічної війни в Газі. Проте обидві сторони неодноразово звинувачували одна одну в порушенні перемир'я, а ключові питання, такі як роззброєння ХАМАС та управління післявоєнною Газою, залишаються невирішеними. Трамп також працює над розширенням Авраамських угод. Водночас ситуація з Іраном залишається нестабільною: після того, як Ізраїль розпочав повітряну війну проти Ірану, Трамп приєднався до бомбардування іранських ядерних об'єктів. Іран продовжує відкидати вимоги США щодо припинення збагачення урану, а Ізраїль погрожує новим ударом.

Руанда та Демократична Республіка Конго: Мирна угода не виконана

Незважаючи на підписання мирної угоди за посередництва США у червні, підтримуване Руандією повстанське угруповання M23 продовжує блискавичний наступ і контролює більшу територію на сході ДРК, ніж будь-коли. Президент Конго Фелікс Тшісекеді заявив, що Руанда порушує свої зобов'язання. Угода не була виконана, а бойові дії тривають, незважаючи на обіцянки Трампа застосувати "дуже суворі штрафи". США прагнуть отримати доступ до критично важливих корисних копалин Конго, конкуруючи з Китаєм за контроль над природними ресурсами.

Індія та Пакистан: Деескалація була тимчасовою

У травні між Індією та Пакистаном, що мають ядерну зброю, відбулося зіткнення, і американські чиновники, радячись із Трампом, спонукали обидві сторони до деескалації. Через чотири дні боїв було оголошено про припинення вогню, але воно вирішило лише деякі з давніх суперечок між країнами. Трамп стверджував, що припинення торгівлі стало важелем для досягнення угоди, що Індія заперечила.

Інші зони напруженості: від Нілу до Корейського півострова

Ситуація також залишається невизначеною в інших регіонах:

Єгипет та Ефіопія: Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед відкрив Велику ефіопську греблю "Відродження" у вересні, незважаючи на заперечення Єгипту, який побоюється за своє водопостачання Нілу. Трамп заявляв, що проблема буде вирішена, але його роль залишається неясною.

Сербія та Косово: Відносини залишаються напруженими, хоча Трамп уклав економічні угоди. Сербія досі не визнає незалежність Косова, і жодної мирної угоди не підписано.

Росія та Україна: Трамп визнав, що війна в Україні виявилася однією з "найскладніших" проблем, хоча під час кампанії обіцяв вирішити її за один день. На сьогодні конфлікт триває, а пропозиції Трампа викликають занепокоєння європейських лідерів.

Південна Корея та Північна Корея: Трамп висловив бажання зустрітися з Кім Чен Ином. Незважаючи на три попередні саміти, дипломатичні зусилля провалилися через вимоги США щодо відмови КНДР від ядерної зброї. Північна Корея продовжує розвивати нові балістичні ракети, і Трамп визнав її "ядерною державою".

Багато з домовленостей, укладених за посередництва Трампа, не є офіційними мирними договорами, а крихкість досягнутих перемир'їв вказує на те, що його дипломатичні зусилля не змогли забезпечити довготривалу стабільність у багатьох гарячих точках світу.