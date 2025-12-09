﻿
Надзвичайні події

22-річну українку знайдено мертвою в Чехії

22-річну українку знайдено мертвою в Чехії

Після двотижневого розшуку в Чехії знайдено мертвою українку Андріяну Офрім. Поліція чеського міста Frýdek-Místek повідомила, що загибла зникла 21 листопада. Як повідомили на Facebook-сторінці селища Кобилецька Поляна, факт смерті підтвердив батько дівчини. Правоохоронці вже затримали підозрюваного, який визнав свою провину у вбивстві.

Невдовзі після появи офіційної інформації в мережі почали ширитися неправдиві чутки, які безпідставно звинувачували іншого чоловіка. Цю інформацію спростував батько загиблої, наголосивши, що винний – інша особа, яку вже затримала поліція.

Після завершення всіх необхідних процедур тіло Андріяни буде доставлено в Україну для поховання. У дописі на Facebook-сторінці Кобилецької Поляни закликали не поширювати вигадки, поважати горе родини та бути обережними як вдома, так і за кордоном.

Як повідомляло раніше ForUa, в згорілому автомобілі у Відні знайшли тіло вбитого українця.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Чехіявбивство українкиАндріяна ОфрімКобилецька Поляна
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Радбез ООН збереться на відкрите засідання щодо України
Полiтика 08.12.2025 23:16:20
Радбез ООН збереться на відкрите засідання щодо України
Читати
У Запоріжжі затримали військовослужбовця ТЦК та СП за підозрою в убивстві
Надзвичайні події 08.12.2025 22:47:43
У Запоріжжі затримали військовослужбовця ТЦК та СП за підозрою в убивстві
Читати
Польщу звільнили від зобов'язань приймати мігрантів за рішенням ЄС
Свiт 08.12.2025 22:18:22
Польщу звільнили від зобов'язань приймати мігрантів за рішенням ЄС
Читати

Популярнi статтi