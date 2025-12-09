22-річну українку знайдено мертвою в Чехії

Після двотижневого розшуку в Чехії знайдено мертвою українку Андріяну Офрім. Поліція чеського міста Frýdek-Místek повідомила, що загибла зникла 21 листопада. Як повідомили на Facebook-сторінці селища Кобилецька Поляна, факт смерті підтвердив батько дівчини. Правоохоронці вже затримали підозрюваного, який визнав свою провину у вбивстві.

Невдовзі після появи офіційної інформації в мережі почали ширитися неправдиві чутки, які безпідставно звинувачували іншого чоловіка. Цю інформацію спростував батько загиблої, наголосивши, що винний – інша особа, яку вже затримала поліція.

Після завершення всіх необхідних процедур тіло Андріяни буде доставлено в Україну для поховання. У дописі на Facebook-сторінці Кобилецької Поляни закликали не поширювати вигадки, поважати горе родини та бути обережними як вдома, так і за кордоном.

Як повідомляло раніше ForUa, в згорілому автомобілі у Відні знайшли тіло вбитого українця.