Надзвичайні події

У Відні вбили українця, він може бути сином впливого чиновника, - ЗМІ

Минулого тижня в згорілому автомобілі у Відні знайшли тіло вбитого українця. Жертвою міг бути син заступника харківського міського голови Сергія Кузьміна.

Про це пише «Суспільне Харків» з посиланням на поінформоване джерело.

Міський голова Харкова Ігор Терехов відмовився від коментарів для «Суспільного», сказавши, що це особиста історія Кузьміна.

Нагадаємо, увечері 26 листопада в одному з районів Відня на задньому сидінні повністю згорілого Mercedes виявили тіло.

За даними газети Kronen Zeitung, померлий — це українець віком приблизно 20 років. Після розтину поліція підтвердила, що хлопцеві був 21 рік, проте порівняння ДНК усе ще очікують.

Розтин засвідчив, що чоловіка, ймовірно, вбили. На тілі були чіткі ознаки тупої травми. Можливо, на 21-річного чоловіка напали, посадили на заднє сидіння, а потім підпалили машину, щоб замести сліди. Слідчі розглядають задуху або тепловий удар як можливі причини смерті.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

АвстріявбивствоХарківСергій Кузьмін
