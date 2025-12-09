Сили оборони відійшли на нові рубежі під Мирноградом

ЗСУ здійснили організований маневр і зайняли більш вигідні оборонні рубежі в районі Мирнограду Донецької області. Рішення було ухвалене для збереження життя особового складу та стабілізації лінії фронту, повідомив 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У корпусі зазначили, що ситуація в районі Мирнограду залишається складною. Російські війська активно застосовують авіацію та артилерію. Зокрема, лише за минулий тиждень по місту було скинуто 21 керовану авіаційну бомбу.

Крім того, противник продовжує інтенсивні штурмові дії, намагаючись прорвати українську оборону та закріпитися на південно-східних околицях Мирнограду.

За даними військових, за минулу добу в районі Мирнограду українські підрозділи ліквідували 17 російських окупантів. Ще одного ворожого піхотинця було взято в полон — він не чинив опору та був затриманий під час спроби знайти їжу.

У 7 корпусі ДШВ уточнили, що за рішенням командування підрозділи здійснили організований маневр у районах населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі оборони. Маневр проведено з метою збереження життя військовослужбовців, поліпшення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти закріпилися у південній частині Покровська.