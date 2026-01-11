Детективи НАБУ провели обшуки у водія Андрія Єрмака, – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшуки у водія колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Про це повідомляє "Дзеркало тижня" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили мобільні телефони та інші електронні носії інформації.

Видання також зазначає, що за кілька днів до проведення обшуків у самого Єрмака керівництво НАБУ та САП поінформувало президента Володимира Зеленського про ймовірність оголошення підозр Андрію Єрмаку та голові РНБО Рустему Умєрову.

Попри це застереження, глава держави призначив обох посадовців керівниками української переговорної делегації.

ForUA нагадує, Андрія Єрмака звільнили з посади Керівника Офісу Президента України 28 листопада 2025 року. Глава держави підписав відповідний указ № 868/2025. Звільненню передували обшуки, проведені НАБУ та САП в помешканні Єрмака.

Після звільнення з посади керівника ОП Єрмак все ще обіймав низку інших посад, зокрема у складі Ради нацбезпеки та оборони та Ставки верховного головнокомандувача.

У Державній прикордонній службі (ДПСУ) засекретили інформацію про доручення уповноважених держорганів щодо заборони виїзду за кордон Єрмаку. Відомство немає права розголошувати відповідні дані.

Екс-керівник Офісу президента підтвердив, що його стосунки із президентом Володимиром Зеленським залишаються дружніми.

2 січня очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента.