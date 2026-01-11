﻿
Надзвичайні події

Детективи НАБУ провели обшуки у водія Андрія Єрмака, – ЗМІ

Детективи НАБУ провели обшуки у водія Андрія Єрмака, – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшуки у водія колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Про це повідомляє "Дзеркало тижня" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили мобільні телефони та інші електронні носії інформації.

Видання також зазначає, що за кілька днів до проведення обшуків у самого Єрмака керівництво НАБУ та САП поінформувало президента Володимира Зеленського про ймовірність оголошення підозр Андрію Єрмаку та голові РНБО Рустему Умєрову.

Попри це застереження, глава держави призначив обох посадовців керівниками української переговорної делегації.

ForUA нагадує, Андрія Єрмака звільнили з посади Керівника Офісу Президента України 28 листопада 2025 року. Глава держави підписав відповідний указ № 868/2025. Звільненню передували обшуки, проведені НАБУ та САП в помешканні Єрмака. 

Після звільнення з посади керівника ОП Єрмак все ще обіймав низку інших посад, зокрема у складі Ради нацбезпеки та оборони та Ставки верховного головнокомандувача.

У Державній прикордонній службі (ДПСУ) засекретили інформацію про доручення уповноважених держорганів щодо заборони виїзду за кордон Єрмаку. Відомство немає права розголошувати відповідні дані.

Екс-керівник Офісу президента підтвердив, що його стосунки із президентом Володимиром Зеленським залишаються дружніми.

2 січня очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

водійНАБУСАПобшукиАндрій Єрмак
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Чеський міністр пояснив, чому новий уряд вирішив не згортати снарядну ініціативу для України
Війна 09.01.2026 17:28:16
Чеський міністр пояснив, чому новий уряд вирішив не згортати снарядну ініціативу для України
Читати
Україна виходить на серійне виробництво 1000 перехоплювачів Octopus щомісяця
Війна 09.01.2026 17:05:36
Україна виходить на серійне виробництво 1000 перехоплювачів Octopus щомісяця
Читати
Франція перенесла саміт G7, щоб він не збігся з турніром UFC у Білому домі
Свiт 09.01.2026 16:52:04
Франція перенесла саміт G7, щоб він не збігся з турніром UFC у Білому домі
Читати

Популярнi статтi