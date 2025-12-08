Окупанти закріпилися у південній частині Покровська: військовий розповів про ситуацію на фронті

У Покровську російським військам вдалося закріпитися у південній частині міста, тоді як північна залишається під контролем ЗСУ. Про це повідомив офіцер управління комунікацій угруповання військ "Схід", капітан Григорій Шаповал.

За його словами, попри заяви ворога про контроль над південними кварталами, упевнено почуватися на українській землі росіяни не можуть. Північна частина Покровська перебуває під контролем Збройних сил України.

"Хочу зазначити головне, що ворог ніколи не буде впевнено відчувати на нашій землі і такого не буде ніколи. Хотілось би сказати, що саме на Покровському напрямку за попередню добу ворог зазнав великих втрат", — наголосив Шаповал.

За його словами, лише за минулу добу окупанти зазнали близько 88 безповоротних втрат особового складу, а також втратили частину техніки та вогневих засобів.

Він повідомив, що російські війська намагаються сформувати так звані "кліщі" з боку Красного Лиману та Никанорівки, однак Сили оборони проводять усі необхідні заходи для протидії цим діям.

"Силами оборони проводяться усі можливі заходи для ворожої протидії. Також налагоджуються додаткові логістичні шляхи для забезпечення наших оборонців всіма необхідними засобами", — сказав він.

Шаповал також повідомив, що ворог перекинув на Покровський напрямок оперативний резерв — 76-ту десантно-штурмову дивізію РФ.

"Це може означати тільки одне — ворог несе величезну кількість втрат, і використовуючи свої стратегічні резерви, це лише підтверджує їхнє виснаження і несення величезних втрат", — підкреслив він.

Він додав, що російські війська фактично "застрягли" на Покровському напрямку і найближчим часом не зможуть оперативно перекидати великі сили на інші ділянки фронту, зокрема на напрямки Часового Яру чи Сіверська.

Німецьке видання Bild із посиланням на українського військового писало, що понад тисяча українських військовослужбовців у Мирнограді опинилися у критичному становищі після того, як Росія нібито захопила Покровськ у понеділок, після 14 місяців важких боїв. У Головному управлінні комунікацій Збройних сил України цю інформацію спростували.

У Покровську тривають виснажливі міські бої за десятки або навіть сотні метрів. Лінія розмежування пролягає вздовж залізничної колії, яка стала природним бар'єром для подальшого просування росіян.