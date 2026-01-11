Бачимо намагання РФ зламати наші відносини з партнерами, протидія буде відчутною, – Зеленський

Росія залишається єдиним джерелом і причиною затягування війни, тому вона заслуговує на всі удари та тиск у відповідь за дії проти людей, дипломатії та міжнародних партнерів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, Україна уважно відстежує всі спроби окупантів підірвати відносини з партнерами.

"Бачимо, яких лобістів Москва залучає, через кого намагається діяти, які внутрішні операції в Україні та Європі намагається запускати. Наша протидія буде відчутною — і по лінії спеціальних служб, і по лінії наших розвідок, і політичною співпрацею з партнерами, і зокрема санкціями", — наголосив президент.

Окрему увагу Зеленський приділив новим санкційним ініціативам у США. Він зазначив, що у Конгресі Сполучених Штатів поновлено рух у напрямку посилення обмежень проти російської нафти.

"Це дійсно може спрацювати. Дякую всім, хто допомагає", — підсумував глава держави.