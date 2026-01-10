Юлія Тимошенко: Захист малих підприємців — справа принципу

Лідерка Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила про готовність до співпраці з рухом #SaveФОП задля захисту малого бізнесу від ініціатив влади щодо запровадження 20% ПДВ для підприємців.

Про це політикиня повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Наша команда рішуче засуджує наміри влади запровадити 20% ПДВ для малих підприємців. Це відверта непрофесійність, цинізм і дурість. Допустити таке ми, як команда, яка колись запровадила спрощену систему оподаткування для малого бізнесу, – категорично не можемо», – написала Юлія Тимошенко.

Вона наголосила, що для недопущення цього рішення необхідно об’єднати зусилля та змусити владу відмовитися від небезпечних для економіки кроків.

Водночас заступник лідерки ВО «Батьківщина» Валерій Дубіль нагадав, що політична сила вже зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає запровадження мораторію на підвищення податків для ФОПів та заборону нових фіскальних навантажень.

«Малі бізнеси – це основа держави, це запорука нашого розвитку та гарантія стабільності економіки. Зневажати тих, хто тримає економіку країни, – недопустимо. Захистити малих підприємців – справа принципу», – переконана Юлія Тимошенко.

Валерій Дубіль, зі свого боку, підкреслив, що закриття кожного ФОПа означає втрату робочих місць і вимушений виїзд українців за кордон.

«Держава має стати партнером для підприємця. Наш законопроєкт про мораторій на підвищення податків — це єдиний шлях зберегти малий бізнес. Ми не дозволимо знищити середній клас, на якому тримається економічна стабільність України», — наголосив він.

Свою підтримку позиції Юлії Тимошенко висловив також активіст ВО «Батьківщина», засновник Благодійного фонду «МІЛА» Олексій Юренко.

«Ми повністю підтримуємо Юлію Тимошенко у питанні захисту малого бізнесу. Сьогодні надзвичайно важливо об’єднати підприємців, громадськість і політичні сили, аби не допустити рішень, які можуть знищити ФОПів та підірвати економічну стабільність країни. Малий бізнес має відчувати підтримку держави, а не тиск», — наголосив Олексій Юренко.