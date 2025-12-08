В Лондоні окреслять «червоні лінії» для України

Президент України Володимир Зеленський відвідає Лондон сьогодні, 8 грудня, де проведе переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та європейськими лідерами щодо війни Росії проти України, повідомляє Bloomberg.

Міністр Кабінету міністрів Великої Британії Пат Макфадден підкреслив, що головним принципом переговорів стане забезпечення Україні права самостійно визначати власне майбутнє. «Ми справді перебуваємо на переломному етапі. Усі прагнуть завершення війни, але хочуть, щоб вона завершилася так, аби Україна зберегла право вільно обирати свій подальший шлях», — заявив Макфадден.

Він додав, що йдеться про «справедливе завершення війни» та створення «майбутніх гарантій безпеки для України», а не про «абсолютно безпорадну структуру, яка не може самостійно визначати власні перспективи».

Як повідомляє видання, європейські союзники України сподіваються, що підтримка Києва протягом зими послабить економічну позицію РФ, а російський диктатор Путін втратить частину свого впливу на можливі переговори.

Також прем’єр Стармер під час зустрічі планує засвідчити підтримку Британією України та обговорити подальші кроки щодо безпеки та миру.

Як повідомляло раніше ForUa, посол США в НАТО заявив, що мир між Україною та Росією «ближче, ніж будь-коли».