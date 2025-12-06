Посол США в НАТО заявив, що мир між Україною та Росією «ближче, ніж будь-коли»

Україна та Росія нібито «ближчі, ніж будь-коли» до укладення мирної угоди — про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер, виступаючи на Форумі в Досі 2025 року в Катарі. За його словами, процес є складним і багатошаровим, а США беруть у ньому активну участь.

«Ми ближче, ніж будь-коли до миру», — сказав Вітакер, відповідаючи на запитання щодо можливих термінів підписання угоди між Україною та Росією.

Він зазначив, що президент США Дональд Трамп вважає ситуацію «жорсткою», адже обидві сторони відмовляються йти на компроміс.

Коментуючи переговорний процес, Вітакер порівняв його з виробництвом ковбаси: «Ви не заходите в м’ясний магазин на півдорозі, коли роблять ковбасу, і не скаржитеся, що вам не подобається… Усі на одній хвилі. І оскільки секретар Рубіо залучений до процесу, я впевнений, що всі перспективи будуть враховані. Але нам треба з’ясувати, чи існує угода, яку взагалі можливо укласти».

Посол підтвердив, що американський мирний план на 28 пунктів нині поділено на чотири окремі напрямки роботи. При цьому НАТО та Євросоюз розвивають власні процеси, які не є частиною прямих переговорів США з Україною, повідомляє РБК-Україна.

Вітакер додав, що переговори рухаються «в режимі реального часу». Паралельно президент Трамп заявив, що його переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели «продуктивну» зустріч у Москві з Володимиром Путіним і повернулися з позитивним враженням.

Після шостого раунду консультацій з американською стороною секретар РНБО України Рустем Умєров зазначив, що укладення мирної угоди можливе, але підкреслив: Росія має спершу зробити реальні кроки до деескалації. Очікується, що переговори триватимуть протягом вихідних.

Оновлена Стратегія національної безпеки США, представлена адміністрацією Дональда Трампа наприкінці листопада, стала знаковим сигналом зміни американського курсу. У документі практично відсутня згадка про подальшу підтримку України, а ключовим зовнішньополітичним пріоритетом оголошено нормалізацію відносин із Росією. Стратегія фіксує намір Вашингтона зменшити роль у європейській безпековій архітектурі та переорієнтуватися на внутрішні й глобальні економічні інтереси.

Такий підхід уже критикують європейські дипломати та частина американських аналітиків, адже він створює ризики легітимізації агресора й фактичного тиску на Україну з метою погодитися на невигідні умови миру. На цьому тлі заяви про «наближення до угоди» виглядають частиною ширшої політики Вашингтона, який прагне швидкого завершення війни навіть ціною поступок перед Кремлем.