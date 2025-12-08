У листопаді окупанти захопили вдвічі більше території, ніж попереднього місяця

Російські окупаційні війська захопили майже 518 квадратних кілометрів української території в листопаді 2025 року, що удвічі перевищує показник попереднього місяця. Росія продовжує захоплювати території в Україні одними з найшвидших темпів з початку повномасштабного вторгнення, тоді як мирні переговори зайшли в глухий кут, повідомляє The Telegraph. Ці здобутки можуть стати аргументом для президента США Дональда Трампа у дискусіях щодо мирних умов з Росією та допомоги Україні, повідомляє видання.

Аналітики прогнозують сповільнення наступу росіян із настанням зими, адже для захоплення решти Донбасу, включно з Краматорськом та Слов’янськом, окупантам може знадобитися ще кілька років.

Водночас, сигналізуючи Вашингтону, російський диктатор наказав російським військовим готуватися до зимових боїв, натякаючи, що Кремль не пом’якшить свої територіальні вимоги.

Наразі Сили оборони контролюють північну частину Покровська та блокують просування окупантів у центрі міста.

Сьогодні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийматиме Президента України Володимира Зеленського разом із президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем на Даунінг-стріт для чергового раунду екстрених переговорів, покликаних гарантувати підтримку України у мирному процесі.

Як повідомляло раніше ForUa, ЗСУ проводять штурмові дії у Покровську та ліквідовують ворога.