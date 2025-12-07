ЗСУ проводять штурмові дії у Покровську та ліквідовують ворога, – УВ

Сили оборони України проводять активні пошуково-штурмові дії та ліквідацію російських окупантів у міській забудові Покровська. Про це повідомили в угрупованні військ "Схід".

За даними військових, у Мирнограді українські підрозділи утримують оборонні рубежі та знищують ворога на підступах до міста. Також організовуються додаткові логістичні маршрути для забезпечення підрозділів боєприпасами, технікою та іншими необхідними ресурсами.

Минулої доби підрозділи Сил оборони у зоні відповідальності УВ "Схід" відбили 82 російські штурми. Найінтенсивніші бої— на Покровському напрямку, де українські бійці зупинили 45 атак у напрямку Нового Шахового, Новопавлівки, Мирнограда та інших населених пунктів.

Українські захисники завдали окупантам значних втрат. Лише на Покровському напрямку знищено 110 російських військових, з яких 83 – безповоротно, а також ліквідовано сім одиниць автомобільної та спецтехніки, 26 ворожих БПЛА та низку вогневих позицій.

Загалом у зоні відповідальності угруповання "Схід" за добу знищено 431 окупанта, а також понад 980 безпілотників, танк та інше озброєння та техніку.

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 1094 вогневі завдання, уражаючи концентрації живої сили противника та його технічні засоби.

Як повідомляли ЗМІ, у неділю, 7 грудня вночі, ворог завдав масованого комбінованого удару по об’єктах інфраструктури Кременчука.