Трамп оцінив переговори в Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч його посланця Стіва Віткоффа з президентом росії володимиром путіним пройшла «доволі непогано», але визнав, що подальший результат перемовин щодо припинення бойових дій в Україні залишається невизначеним, повідомляє Вloomberg.

Трамп підкреслив, що переговори — це процес, у якому задіяні обидві сторони.

Попри серію безрезультатних раундів перемовин щодо запропонованого мирного плану з 28 пунктів, Трамп продовжує наполягати на необхідності перемир’я між Росією та Україною. У Кремлі напередодні заявили, що володимир путін мав «дуже корисні» розмови з Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером, але до конкретної угоди сторони поки не дійшли.

Обговорюваний план, який викликав критику з боку України та європейських партнерів, включав вимоги, що відповідали російській позиції: зокрема, відмову України від частини територій, обмеження розміру Збройних сил та відхід від перспективи членства в НАТО. Київ та союзники відкинули ці умови, а оновлена редакція документу досі не була оприлюднена.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував хід перемовин між росією та Сполученими Штатами, зазначивши, що говорити про відхилення американських пропозицій передчасно. За його словами, напередодні відбувся перший «прямий обмін думками», під час якого сторони окреслили позиції та обмінялися баченнями можливих рішень.

Пєсков підкреслив, що частина пропозицій була сприйнята російською стороною, тоді як інші — визнані неприйнятними. Він назвав це природним етапом у процесі пошуку компромісу.

Разом із тим кремлівський помічник за підсумками зустрічі заявив, що жодних реальних компромісів наразі досягти не вдалося. Перемовини, за його словами, тривають, і конкретних результатів поки немає.