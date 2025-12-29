Трамп та Зеленський узгодили склад «мирної команди» для переговорів з РФ

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення робочої групи США, яка працюватиме над мирним врегулюванням конфлікту в Україні. За словами Трампа, група буде взаємодіяти з Росією, а не лише між США та Україною. «Ця робоча група працюватиме з Росією. Між собою нам працювати мало глузду», — зазначив президент США.

До складу групи увійдуть: спецпредставник президента США Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер, генерал Джон Кейн, держсекретар Марко Рубіо, міністр війни США Піт Гегсет та ще кілька високопосадовців.

Трамп також зазначив, що до групи з боку України можуть увійти «кілька добродіїв». Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до робочої групи можуть приєднатися секретар РНБО Рустем Умеров, заступник глави МЗС Сергій Кислиця та глава Генштабу Андрій Гнатов. «Думаю, ми будемо розглядати 6 документів і на січень матимемо ухвалу», — повідомив Зеленський.

Трамп додав, що для подолання останніх розбіжностей у мирному врегулюванні знадобиться кілька тижнів. «Може кілька тижнів. Кілька тижнів я б дав на це. Якщо воно піде добре. Ми маємо один пункт, а він поділив думки наші. 35 років деякі питання дожидали свого розвʼязання, а нам кілька днів вистачило», — зазначив глава Білого дому.

