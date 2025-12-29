Фінал переговорів зі США вже наступного тижня — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що фіналізація обговорених із США питань відбудеться вже наступного тижня. Про це інформує Офіс президента в Telegram.

За словами Зеленського, українська та європейська делегації прибудуть до Вашингтону, де проведуть зустрічі для остаточного узгодження питань мирного врегулювання з Росією. «Домовилися, що наші команди зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання», — повідомив президент.

Зеленський додав, що у січні українські представники разом із європейськими політиками зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом. «І також узгодили з президентом Трампом, що він прийме українських та європейських лідерів у Вашингтоні в січні», — підсумував він.

Експерти відзначають, що ця зустріч може стати вирішальною для останніх домовленостей щодо мирного врегулювання та гарантій безпеки для України.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський натякнув на можливість важливих рішень до Нового року.