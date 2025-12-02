Путін назвав європейські вимоги щодо мирного плану неприйнятними й пообіцяв бити по будь-яких судах у портах України

Владімір Путін звинуватив європейські уряди у саботажі мирного процесу у серії різких заяв, зроблених за кілька хвилин до запланованої зустрічі з посланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Кремлі, та заявив, що "європейські вимоги неприйнятні для Росії", пише британська The Guardian.

"Європа заважає адміністрації США досягти миру в Україні", – сказав Путін, не уточнивши, які європейські вимоги до України він вважає неприйнятними.

Під час виступу на інвестиційному форумі він наполягав, що "не прагне війни з Європою", але попередив, що "якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".

Як пише газета, його коментарі, схоже, мали на меті вбити розкол між Вашингтоном та європейськими столицями, які підтримали Київ у пропозиції щодо перегляду 28-пунктного мирного плану, розробленого під час попередніх контактів між США та Росією, який значною мірою сприяв Москві.

Рашистський лідер також пригрозив у відповідь на напади на українські порти та судна останніми днями, зокрема, на кілька суден так званого "тіньового флоту" Росії в Чорному морі. Він попередив, що Росія "посилить удари по українських портах та будь-яких суднах, що заходять до них" у відповідь на напади на російські танкери, які він назвав "піратством".