Угорщина - своєрідний троянський кінь для Путіна в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з головним ворогом Європейського Союзу, показавши таким чином Брюсселю середній палець, заявив в інтерв'ю «Euronews» експерт аналітичного центру Bruegel Якоб Кіркегорд, повідомляє Польське Радіо.

За словами Якоба Кіркегорда, візит Орбана до Москви можна вважати ворожим актом проти ЄС, який Угорщина використовує для саботажу зусиль щодо досягнення справедливої ​​мирної угоди для України.

«Це середній палець Брюсселю», — заявив експерт. Орбан «зустрічається з головним ворогом, яким Путін є для решти ЄС, підтверджуючи безперервність поставок енергоносіїв, що прямо суперечить плану поступової відмови від російської сировини та підриває спільні зусилля ЄС», — додав він.

«Діючи самотужки, Будапешт підриває єдність ЄС щодо ключових рішень щодо диверсифікації, відмови від російського викопного палива, тиску на Росію через санкції та інтеграції української економіки в блок», — зазначило Euronews.

На думку Якоба Кіркегорда, Угорщина є значним європейським активом для Росії. «Ідея полягає в тому, щоб розділити позицію ЄС щодо війни в Україні та відносин Європейського Союзу з Росією. Політично це, безсумнівно, дуже вигідні відносини, своєрідний троянський кінь для Путіна в ЄС», — пояснив аналітик.

Портал зазначив, що з самого початку повномасштабного вторгнення Орбан закликав до припинення вогню та мирних переговорів між Росією та Україною, водночас виступаючи проти переказу європейських коштів на фінансування української армії та економіки. Прем'єр-міністр Угорщини також неодноразово звинувачував європейських лідерів у «провоєнній позиції».