Путін готовий приїхати до Орбана

Путін обговорював з прем'єром Віктором Орбаном приїзд до Угорщини на церемонію заливання першого бетону для АЕС "Пакш-2".

Путіну доповіли про пропозицію взяти участь у церемонії і він його підтримав, повідомляє "Європейська правда".

"Ми доповідали президенту про цю пропозицію. Він в цілому її підтримав. Я знаю, що він її обговорював з Орбаном. І, відповідно, будемо чекати рішень наших глав держав", - розповів гендиректор російської державної компанії "Росатом" Олексій Лихачов.

Підготовка до заливки першого бетону почалася після отримання офіційних ліцензій на будівництво АЕС "Пакш-II". Вона запланована на початок лютого 2026 року.

Фото: Orban Viktor/Facebook.

 Автор: Галина Роюк

