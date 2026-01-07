Старі трюки на новий лад: як Орбан намагається «продати» угорцям Україну як ворога

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує використовувати перевірену роками тактику — консолідацію електорату навколо боротьби з вигаданим «зовнішнім ворогом». Якщо раніше на цій ролі були мільярдер Джордж Сорос, інституції Євросоюзу або мігранти, то тепер основною мішенню стала Україна.

Проте, як зазначають експерти у матеріалі «РБК-Україна», звична стратегія угорського лідера почала давати збої.

Економіка проти ідеології

Виконавчий директор словацької організації «Memo 98» Расто Кужель пояснює, що антиукраїнські наративи стають дедалі менш ефективними через глибокі внутрішні проблеми країни. Головним чинником виступає економічна стагнація, яка турбує угорців значно більше за зовнішньополітичні маніпуляції.

За даними Євростату, ситуація в країні залишається критичною:

У 2023 році купівельна спроможність угорських домогосподарств склала лише 70% від середнього рівня в ЄС .

Країна перебуває у стані тривалої економічної стагнації.

Криза негативно позначилася на критичних сферах — освіті та охороні здоров'я.

Чи зміниться курс Будапешта?

Хоча економічні труднощі обмежують мобілізаційний потенціал «образу ворога», Віктор Орбан не відмовляється від своєї риторики повністю. Експерти наголошують, що війна в Україні залишається важливим елементом формування політичного порядку денного партії «Фідес».

«Хоча війна в Україні відіграла важливу роль у формуванні політичного наративу "Фідес", економічні труднощі, схоже, обмежують мобілізаційний потенціал образу зовнішнього "ворога"», — зазначає Кужель.

Водночас аналітики попереджають: якщо Орбан відчує, що агресивна риторика проти України знову може принести йому політичні дивіденди, він без вагань посилить тиск у медіапросторі.