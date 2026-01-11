Ми зробимо публічним новий алгоритм Х упродовж тижня, – Маск

Гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск анонсував, що його платформа соцмереж X за тиждень відкриє для громадськості свій новий алгоритм. Про це він повідомив на власній сторінці в соцмережі Х.

"Ми зробимо публічним новий алгоритм Х, включаючи весь код, який використовується для визначення того, які органічні та рекламні публікації рекомендуються користувачам, за 7 днів", - написав Маск.

Він також додав, що це повторюватиметься кожні чотири тижні з вичерпними нотатками розробників, щоб допомогти користувачам зрозуміти, що змінилося.

Reuters зазначає, що торік у липні прокуратура Парижу розслідувала соцмережу Х за підозрою в "упередженості алгоритмів та шахрайському вилученні даних".

У відповідь Маск назвав це розслідування "політично мотивованим", стверджуючи, що воно загрожує свободі слова її користувачів.

Раніше цього тижня Єврокомісія вирішила продовжити дію наказу про зберігання даних, надісланого соцмережі X минулого року, який стосувалося алгоритмів та поширення незаконного контенту, до кінця 2026 року.

ForUA нагадує, у грудні, Єврокомісія наклала на соцмережу X штраф у розмірі 120 млн євро за порушення зобов'язань щодо прозорості відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA).

У відповідь соцмережа X заблокувала рекламний акаунт Єврокомісії.