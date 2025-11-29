﻿
Полiтика

Після відставки Єрмака делегацію на переговорах, імовірно, очолить Буданов, - джерело

Після відставки Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента Володимир Зеленський оперативно оновив склад української делегації, яка бере участь у переговорах щодо так званого «мирного плану». Формальним керівником групи став секретар РНБО Рустем Умєров. Разом із першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею він уже прямує до США, передає Bloomberg.

Делегація має зустрітися зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та радником з оточення Дональда Трампа Джаредом Кушнером. До групи також входять начальник Генерального штабу Андрій Гнатов і представники українських спецслужб, повідомляє журналіст Axios Барак Равід.

Bloomberg пише, що Віткофф очолить американську делегацію на переговорах із росіянами, запланованих на наступний тиждень.

Тим часом кореспондент The Economist Олівер Керролл повідомив у соцмережі X, що начальник ГУР МО Кирило Буданов також вирушає до США. Він зазначає, що саме Буданов може очолити українську делегацію, попри те що формально її веде Умєров. Керролл підкреслює, що ця інформація потребує додаткового підтвердження, однак його джерела вказують на різке зростання ролі Буданова у переговорах.

«Переговори, схоже, тривають. Трамп не збирається дозволяти українським проблемам завадити укладенню несправедливого миру», — зазначив журналіст.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

переговориРустем УмєровКирило БудановСергій Кислиця
