Полiтика

США починають знімати санкції з РФ

Мінфін США виключив зі списку обмежень деякі компанії, які продавали Росії підсанкційне обладнання, включно з оборонним сектором.

Серед таких компаній кіпрська Veles International Limited та її власник Дмитро Бугаєнко. Вона є дочірньою фірмою інвестиційної компанії, що знаходиться у Москві. Під санкціями все ще залишились московські юридичні особи цієї організації, повідомляє Мінфін США.

США скасували санкції, запроваджені проти дубайської 365 Days Freight Services FZCO та турецької Etasis, які експортували до Росії підсанкційне обладнання, яке та використовувала у своєму військово-промисловому комплексі.

Обмеження зняли й з фінської компанії Hi-Tech Koneisto та її топменеджерки, громадянки Фінляндії Євгенії Дремової. Вони постачали російським підсанкційним компаніям оптоелектронне і лабораторне обладнання.

Фото: ostwest.tv.

 Автор: Галина Роюк

