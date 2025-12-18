Президент анонсував переговори у США та прокоментував ідею спільного управління ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вже перебуває на шляху до Сполучених Штатів. За його словами, до майбутніх зустрічей також можуть долучитися представники європейських країн. Під час спілкування з журналістами голова держави окреслив ключові теми майбутніх переговорів та поточну позицію України щодо критичних питань.

Ситуація на Донбасі

Зеленський наголосив, що позиція Росії залишається незмінною — агресор прагне повного захоплення територій Донбасу та вимагає виходу українських військ. Президент підкреслив, що Україна не готова йти на такі кроки. Наразі Сполучені Штати намагаються знайти можливий компроміс у цьому питанні.

Переговори та зустріч із Трампом

Україна продовжує роботу над спільним зі США планом гарантій безпеки. На цей момент остаточної та узгодженої версії документа ще немає. Президент зазначив, що зустріч із Дональдом Трампом може відбутися лише після того, як підготовку всіх необхідних документів буде завершено.

Питання Запорізької АЕС

Президент прокоментував пропозицію США щодо ЗАЕС, яка передбачає спільне управління станцією трьома сторонами — Україною, США та Росією. Зеленський назвав таку ініціативу несправедливою. Він нагадав, що станція перебуває під російською окупацією з 2022 року, і Україна наполягає на відновленні повноцінного контролю над об'єктом.