Надзвичайні події

У Луцьку НАБУ проводить обшуки в мера міста та голови облради

Сьогодні, 19 грудня, Національне антикорупційне бюро України здійснює слідчі дії у мера Луцька Ігоря Поліщука та очільника Волинської обласної ради Григорія Недопада.

Про це повідомляє Insider Media з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

На цей час представники відомства не надали офіційних роз’яснень щодо причин проведення обшуків. Також залишається невідомим, у межах якого кримінального провадження відбуваються ці заходи та який процесуальний статус мають посадовці.

Очікується офіційне підтвердження та деталі від пресслужби НАБУ найближчим часом.

 Автор: Галина Роюк

НАБУЛуцькобшуки
