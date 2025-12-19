У Луцьку НАБУ проводить обшуки в мера міста та голови облради

Сьогодні, 19 грудня, Національне антикорупційне бюро України здійснює слідчі дії у мера Луцька Ігоря Поліщука та очільника Волинської обласної ради Григорія Недопада.
Про це повідомляє Insider Media з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
На цей час представники відомства не надали офіційних роз’яснень щодо причин проведення обшуків. Також залишається невідомим, у межах якого кримінального провадження відбуваються ці заходи та який процесуальний статус мають посадовці.
Очікується офіційне підтвердження та деталі від пресслужби НАБУ найближчим часом.Автор: Галина Роюк