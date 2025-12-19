Сьогодні киян знову чекають тривалі відключення

У столиці знову діятимуть погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів. Обмеження діятимуть упродовж доби відповідно до затвердженого графіка, повідомляє ДТЕК.

За даними енергокомпанії, відключення електроенергії застосовуватимуться у кілька хвиль — вночі, вдень та у вечірні пікові години. Час відсутності світла залежить від черги, до якої належить споживач.

Графік відключень у Києві на 19 грудня:

Черга 1.1 – без світла з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 20:30

Черга 1.2 – з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 22:00

Черга 2.1 – з 08:00 до 13:00 та з 17:00 до 20:30

Черга 2.2 – з 06:30 до 12:30 та з 17:00 до 20:30

Черга 3.1 – з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00

Черга 3.2 – з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00

Черга 4.1 – з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00

Черга 4.2 – з 00:00 до 03:00, з 12:30 до 17:00 та з 20:30 до 24:00

Черга 5.1 – з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 20:00

Черга 5.2 – з 03:00 до 06:30 та з 16:00 до 20:30

Черга 6.1 – з 06:00 до 10:00 та з 13:30 до 17:30

Черга 6.2 – з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 17:30

У ДТЕК зазначають, що графіки можуть коригуватися залежно від навантаження на енергосистему та поточної ситуації. Киянам радять заздалегідь перевіряти свою чергу, заряджати необхідні пристрої та за можливості обмежувати споживання електроенергії, особливо у вечірні години.

