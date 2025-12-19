Макрон хоче відновити діалог з Путіним

Європі доведеться знайти власний спосіб безпосередньо взаємодіяти з Путіним, а не робити це через США, які активно просувають мирні переговори.

"Або буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи для європейців відновити діалог з Росією - у прозорості та асоціації з Україною. Знову буде корисно поговорити з Володимиром Путіним", - заявив президент Франції Еммануель Макрон.



Але є ще одне важливе питання, і воно полягає в тому, що Європа вимагає місце за столом переговорів про мир в Україні. Зараз США перебрали на себе мирний процес, але незрозуміло, чи готовий Путін припинити війну, оскільки імперські амбіції Росії, судячи з усього, не зазнали змін, повідомляє Bloomberg.



"Ми, європейці та українці, зацікавлені у пошуку правильної структури для належного відновлення участі в цій дискусії. В іншому випадку ми будемо обговорювати це між собою з переговірниками, які потім самостійно підуть і обговорюватимуть це з росіянами. Це не ідеально", - зазначив Макрон.

Фото: wikipedia.org.