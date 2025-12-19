Путін назвав умови завершення війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не збирається змінювати свої вимоги щодо завершення війни проти України. Під час спілкування з журналістами він підтвердив готовність до діалогу лише на основі ультиматумів, озвучених ним у червні 2024 року.

За словами очільника Кремля, Росія нібито прагне завершити конфлікт мирними засобами, проте ключовою умовою залишається виведення українських військ із територій, які РФ вважає своїми. Путін зазначив, що наразі не бачить готовності Києва обговорювати територіальні питання на умовах Москви.

Вони не захотіли виводити війська з Донбасу після стамбульських переговорів і зараз відмовляються. Але ми відчуваємо, що вони готові вести якийсь діалог. Ми готові і хочемо завершити цей конфлікт на основі тих принципів, які були викладені мною в червні минулого року, і при усуненні першопричин, які спричинили цю кризу, — заявив диктатор.

Нагадаємо, що умови, висунуті Путіним у червні 2024 року, включають повне виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також офіційну відмову України від вступу до НАТО. Україна та міжнародна спільнота неодноразово наголошували, що ці вимоги є неприйнятними та суперечать міжнародному праву.