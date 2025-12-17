Дрони на пероні: що лишилося за кадром берлінських «мирних» перемовин

За підсумками кількаденного комунікаційного марафону у Берліні, в якому цими днями прийняли участь українські, американські та європейські високопосадовці можна зробити лаконічний висновок: домовилися домовлятися. Між тим за кулісами перемовин у столиці Німеччини залишилися вкрай важливі нюанси. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Не відходячи, як то кажуть від перемовної «каси», українські та американські делегації після тривалих перемовин у Берліні вже у прийдешній вікенд проведуть зустріч у Маямі. Перед цим рандеву представники США мають зв’язатися з путінськими «миротворцями», а далі, як зазначив у вівторок, 16 грудня, президент Зеленський, «будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з президентом Сполучених Штатів».

Нинішній господар Банкової вважає, що у разі відмови Москви погодитись на ті умови завершення бойових дій, які будуть напрацьовані за підсумками перемовин із США та Європою, главі Білого дому Дональду Трампу час перейти до серйозного тиску на Росію та розширення допомоги Києву.

Наразі ж у країні-агресорці днем з вогнем не демонструють готовності до конструктиву. Зокрема, в РФ відкинули пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца запровадити різдвяне перемир’я. «Ми хочемо миру. Ми не хочемо перемир’я, щоб дати перепочинок Україні і підготуватися до продовження війни», - безапеляційно заявив путінський речник Пєсков, посилаючи таким чином главу німецького уряду за відомим курсом рос корабля.

Між тим 70-річний канцлер ФРН не став опускатися до ремарок у відповідь на традиційні кремлівські витребеньки. Водночас пан Мерц, країна якого крайніми днями стала вагомою в усіх сенсах міжнародною локацією щодо мирного треку по Україні, час виключно на організаційні моменти а публічні заяви не витрачав. Зокрема, у розпорядженні німецької газети Bild опинився план зміцнення оборонної співпраці між Німеччиною та Україною, що складається з десяти пунктів.

В документі викладено основні тези майбутнього масштабного розширення взаємодії між двома державами. Причому, зазначимо, наразі Берлін й так вже виступає головним євродонором України в питанні постачання озброєнь: ФРН вже виділила понад 40 млрд євро на ці цілі. А з приходом до влади президента США Дональда Трампа Берлін фактично перейняв і провідну роль Вашингтона в цьому питанні.

Німеччина не тільки виділяє кошти на закупівлю озброєнь, а й сама їх активно постачає. Серед найбільш помітних рішень – постачання Україні танків Leopard 1 та Leopard 2, БМП Marder та зенітних самохідних установок Gepard. Вже більше року триває дискусія про можливу передачу Києву крилатих ракет Taurus дальністю до 500 км, проте рішення з цього питання поки що не прийнято, попри те, що будучи ще кандидатом у канцлери пан Мерц публічно і неодноразово обіцяв надати нашій країні цей тип озброєння. Втім, зважаючи на роль німців у підтримці України, не варто зайвий раз кидати каміння в їхній город. Вони довго запрягають, але нас не полишають і це найголовніше. Згадаймо, як перші місяці путінської «СВО» перша економіка Європи, якою є ФРН, надавала Україні захисні каски та іншу - переважно гуманітарну допомогу. Потім дійшло врешті до «Леопардів», тому будемо сподіватися, що і «Тауруси» не за горами.

Повернімося втім до поточного порядку денного. Отже, за інформацією вищезгаданого видання Bild, наразі німецькі оборонні концерни активно «наводять мости» співробітництва у сфері ВПК з Києвом. Принагідно нагадаємо, що дебютував тут німецький Rheinmetall, який ще у червні 2024-го запустив спільний цех із «Укроборонпромом» з ремонту та обслуговування німецької бронетехніки. Водночас у вересні вже поточного року було оголошено про плани будівництва заводу з виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм. «У найближчій перспективі в Україні планується відкриття ще кількох підприємств, у тому числі щодо випуску бронетехніки», - акцентує Bild.

«Є ще один надзвичайно зацікавлений в Україні великий гравець – Quantum Systems, що спеціалізується на виробництві БПЛА. З 2024 року компанія спільно з українською Frontline Robotics вже запустила два об’єкти на території України. Крім того, 15 грудня на німецько-українському бізнес-форумі було оголошено про велике оборонне замовлення на суму €100 млн. Quantum Systems вироблятиме дрони для України в Німеччині, при цьому контракт передбачає серійний випуск десятків тисяч БПЛА в кількох модифікаціях», - наголошує видання, додаючи, що новий план взаємодії Німеччини та України масштабує ці проекти у рази і буде реалізований незалежно від результату мирних переговорів.

«У разі продовження бойових дій новий українсько-німецький план забезпечить Київ озброєннями, а при досягненні мирної угоди з Росією стане частиною ширших гарантій безпеки. У середньостроковій перспективі німецько-українська зброя може надходити як на фронт бойових дій проти РФ, так і на озброєння бундесверу», - підсумовує Bild.

У даному контексті Reuters зазначає, що Україна та Німеччина зміцнюватимуть співпрацю і по військово-дипломатичній лінії. Зокрема, повідомляється, що невдовзі у Берліні з’явиться представництво української оборонної промисловості, а посольство Німеччини у Києві буде «серйозно доукомплектовано» - зокрема аташе з питань оборони «отримає розширені повноваження для сприяння контактам німецьких компаній із українськими партнерами».

Окрім того, як повідомляють провідні німецькі медіа, в ході нинішнього візиту президента Зеленського до Берліну, особлива увага у його перемовинах face to face з канцлером Мерцем була приділена питанню обміну технологіями. Сторони запустять низку проєктів із спільних досліджень, розробки та виробництва озброєнь. За основу будуть взяті українські напрацювання у галузі БПЛА та суміжних технологій, до яких виявляють підвищений інтерес німецькі концерни.

При цьому співпраця не обмежиться безпілотними системами: обмін технологіями відбуватиметься у двох напрямках, а виробництво озброєнь на цій базі планується також у Німеччині. Важливим елементом стане розширений доступ Берліна до інформації щодо ситуації на фронті. План українсько-німецької взаємодії передбачає передачу ФРН повних цифрових записів з поля бою, а також даних про досвід застосування німецьких оборонних технологій в Україні. Німеччина також має намір усіляко сприяти формуванню великого альянсу країн ЄС із закупівлі озброєнь на користь України та допомагати в інтеграції вітчизняної оборонної промисловості до європейського ринок. Також передбачена можливість використання федеральних інвестиційних гарантій ФРН для вкладень в оборонний сектор України.

Такий план співробітництва по лінії Київ-Берлін, акцентує Associated Press, є безпрецедентним для обох країн. «Незважаючи на те, що низка держав вже локалізувала або оголосила про локалізацію виробництва озброєнь в Україні – серед них США, Великобританія, Туреччина, Швеція та інші, - запланований Німеччиною масштаб суттєво перевершує ці ініціативи», - наголошує агентство.

«Між тим для самої ФРН передбачувана глибина взаємодії з Києвом також є унікальною. Критично важливим для Німеччини стане не лише розширення оборонного виробництва та підтримка України, а й отримання даних про ефективність власних озброєнь та можливість їх тестування у реальних бойових умовах. Ці дані, як очікується, дозволять ФРН помітно зміцнити власні збройні сили, особливо з урахуванням намірів канцлера Мерца створити найсильнішу сухопутну армію в Європі, у чому з ним має намір конкурувати Польща, яка поки що не те, що помітно відстає, але точно що шкутильгає на шляху до цього», - резюмує Associated Press.

До речі, напередодні заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив про можливість передати Україні від 6 до 8 винищувачів МіГ-29, які мають бути виведені з експлуатації до кінця грудня. Пан Томчик зазначив, що попри те, що ці літаки виводять з експлуатації у польській армії, їх ще можна використовувати: «Вони можуть або потрапити до музею, або бути продані на металобрухт, або все ж таки потрапити до України і допомогти вбивати наших ворогів. На мою думку, справа досить очевидна, що з ними зрештою має статися».

Тим часом президент Польщі Кароль Навроцький в інтерв’ю Wirtualna Polska заявив, що Україна мала би більше залучати Варшаву у переговорний процес щодо потенційної мирної угоди. «Це саме те партнерство, на яке ми очікуємо… Володимир Зеленський мав би бути ключовим зацікавленим у присутності Польщі за столом переговорів. І так було би, якби наші відносини були раніше правильно вибудувані», - додав він.

Принагідно зауважимо, що вже у прийдешню п’ятницю, 19 грудня Володимир Зеленський відвідає Польщу де, за словами посла України в РП Василя Боднара, зустрінеться зі своїм колегою Каролем Навроцьким. Слід зазначити, що це буде перша офіційна зустріч лідерів сусідніх держав після приходу пана Навроцького до владного керма влітку 2025-го. Знаковим штрихом тут є те, що зустріч ініціювала саме польська сторона, а це апріорі ставить Україну у вигідну перемовно-дипломатичну позицію в контакті з надважливими в усіх сенсах, але подекуди задиркувато-примхливими сусідами.