У Брюсселі тривають приготування до війни з РФ, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ніч на п'ятницю у Брюсселі була довгою та важкою.

"Нам вдалося запобігти безпосередній загрозі війни. Ми не дозволили Європі оголосити війну Росії, використовуючи російські активи. Цей план втягнув би Європу у війну і наклав би на Угорщину фінансове навантаження у розмірі 1 000 мільярдів форинтів. Нам вдалося захистити угорські сім'ї від цього. Водночас 24 держави-члени вирішили надати Україні військову позику на наступні два роки. Якщо Україна не зможе повернути позику, ці європейські країни повинні будуть покрити її погашення", - написав він.



Орбан зазначив, що у Брюсселі явно тривають приготування до війни.

"Погана новина полягає в тому, що в Брюсселі явно тривають приготування до війни. Угорщина залишається голосом миру в Європі і не дозволить використовувати гроші угорських платників податків для фінансування України. Тільки уряд патріотів може гарантувати мир і забезпечити, щоб угорські кошти не надходили до України. Якби в Угорщині був брюссельський уряд, він би штовхнув Угорщину до війни і витратив би кожну копійку на підтримку України", - заявив він.

Фото: Х.