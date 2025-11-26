﻿
Трамп виправдав необхідність територіальних поступок з боку Києва

Президент США Дональд Трамп висловився на підтримку територіальних поступок з боку України, пославшись на нібито успішні просування російських військ та бажання зберегти людські життя.

Трамп вважає, що "у підсумку ця земля в найближчі кілька місяців може і так бути захоплена Росією", і на цій підставі закликав Київ до поступок.

Він зазначив, що головною поступкою з боку росіян у разі досягнення домовленості має стати припинення бойових дій та відмова від подальшого захоплення українських земель.

Раніше президент США Дональд Трамп заперечив існування жорстких часових рамок для укладання мирної угоди між Україною та Росією.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнавійнаТрамптериторіальні поступки
