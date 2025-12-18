Непридатний для армії — придатний для суду? Суддю Мандичева виключили з обліку за «тяжкою хворобою», але він продовжує працювати

Суддя Господарського суду Києва Денис Мандичев на початку повномасштабного нападу росіян домігся виключення з військового обліку, у зв’язку з тяжкою хворобою. Але це не заважає йому працювати в суді

Про це повідомляє Lenta.UA з посиланням на рішення ВЛК.

Як йдеться в матеріалі, йому вистачило трохи більше двох тижнів після початку повномасштабного нападу росіян. «Уже 14 березня 2022 року, поки українські військовослужбовці героїчно відбивали російську навалу під Києвом, наш суддя був знятий з військового обліку Голосіївським районним ТЦК та СП у м. Києві через хворобу», - йдеться в матеріалі.

Журналісти змогли отримати рішення: «Підстава виключення – ст. 39а, група ІІІ Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим наказом МОУ від 14.08.2008 № 402 – встановлення гіпертонічної хвороби III стадії (важка форма захворювання з артеріальним тиском мм рт. ст. і вище, яка характеризується ураженням органів-мішеней, таких як серце, нирки та головний мозок, з розвитком таких ускладнень, як інфаркт, інсульт або ниркова недостатність тощо)».

Журналісти задаються питанням, чи може суддя здійснювати правосуддя в такому жахливому стані? «Чи, можливо, все ж варто перевірити висновки ВЛК та рішення ТЦК щодо штучного зняття з обліку такого судді? А ще – перевірити доброчесність судді Мандичева? До речі, цьогоріч в прокуратурі через такі фейкові «інвалідності» вже почалися масові перевірки, і там, як відомо, врешті полетіли голови», - пишуть ЗМІ.

Також за даними журналістів, Мандичев входить до групи впливу одіозних топ-суддів Віктора Татькова (у розшуку) та Артура Ємельянова (підозрюється у низці кримінальних справ, зокрема, у допомозі росіянам).

«У ЗМІ можна зустріти інформацію про те, що Ємельянов має тісні зв'язки з російськими спецслужбами. У 2024–2025 роках йому оголосили підозру в незаконному збагаченні (понад 97–114 млн грн активів, що не відповідають офіційним доходам) і паралельно затримали в іншому провадженні — за статтею про посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора», - резюмують журналісти.