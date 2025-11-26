Трамп заперечує існування дедлайнів для укладання мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заперечує існування жорстких часових рамок для укладання мирної угоди між Україною та Росією.

Головна мета – припинення вбивств, а не дотримання календарних дат, повідомляє "Українська правда".



"У мене немає дедлайну. Для мене термін закінчується тоді, коли все закінчиться. І я думаю, що на даний момент всі втомилися від бойових дій. Вони втрачають занадто багато людей", - сказав Трамп.



Він додав, що переговори тривають, і наступного тижня його спеціальний посланець Стів Віткофф відвідає Москву для зустрічі з Путіним.

Фото: скріншот.