В Естонії зафіксували порушення кордону російськими прикордонниками

Російські прикордонники перетнули естонсько-російську лінію контролю в районі Васкнарви на річці Нарва. Інцидент зафіксували естонські прикордонники, влада країни вимагає пояснень від Російської Федерації.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, пише естонський мовник ERR.

За даними Східної префектури Естонії, до 10:00 17 грудня естонські прикордонники зафіксували рух судна на повітряній подушці з російського боку. Судно зупинилося біля пірса у Васкнарві, з нього вийшли троє чоловіків у формі, які пройшли вздовж пірса. Під час цього вони перетнули лінію контролю з території Російської Федерації на територію Естонії та повернулися назад.

Після цього російські прикордонники повернулися на судно та перемістилися на російський бік. До моменту прибуття естонських патрулів вони вже залишили територію Естонії.

Керівник Бюро прикордонної охорони Східної префектури Еерік Пургель повідомив, що інцидент зафіксували засоби спостереження, а також проведено первинний огляд пірса. За його словами, Естонія встановила офіційний контакт із прикордонною службою Російської Федерації для отримання пояснень.

Східна префектура також посилила патрулювання в прикордонному районі для реагування на можливі подальші інциденти. На ранок четверга запланована зустріч представників прикордонних служб, під час якої естонська сторона очікує офіційних пояснень. Міністерство закордонних справ Естонії має намір викликати повіреного у справах посольства Російської Федерації.

Міністр внутрішніх справ заявив, що наразі мотиви дій російських прикордонників залишаються незрозумілими. За його словами, прямої загрози безпеці інцидент не становив, однак естонські служби суттєво посилили свою присутність у регіоні.

Таро зазначив, що пірс у Васкнарві частково розташований на території Естонії, а частково — на території Російської Федерації. Він також пояснив, що в цьому районі діє давня домовленість щодо проходження російських суден через естонські води для виходу з річки Нарва до Чудського озера, однак цього разу про рух судна естонську сторону не попередили.