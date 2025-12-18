Мерц підтримав використання російських активів у Німеччині для допомоги Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц погодився надати доступ до активів Центрального банку Росії, заморожених на території ФРН, для реалізації багатомільярдного так званого репараційного кредиту Україні. Про це агентству DPA повідомили джерела у Брюсселі під час саміту лідерів Європейського Союзу.

У країнах ЄС заморожені значні обсяги російських державних активів. Основна їх частина зберігається в бельгійській фінансовій компанії Euroclear. До цього часу Євросоюз використовував лише прибутки від цих коштів для фінансування позики Україні на суму 50 мільярдів доларів.

Німеччина раніше наполягала, що першочергово слід задіяти 185 мільярдів євро російських активів, які перебувають під управлінням Euroclear. Водночас у самій ФРН заморожено значно меншу суму. Офіційно її розмір не розголошується, однак, за оцінками німецьких медіа, йдеться приблизно про 200 мільйонів євро.

Бельгія не хотіла залишатися єдиною країною, яка бере на себе ризики можливих дій Росії у відповідь. Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер раніше заявляв, що підтримка використання російських активів можлива лише за умови залучення до цього процесу інших держав, на території яких вони заморожені.

За інформацією DPA, під час саміту в Брюсселі Фрідріх Мерц пообіцяв відкрити доступ до заморожених російських активів у Німеччині. Це перший випадок, коли німецький канцлер настільки чітко публічно окреслив свою позицію з цього питання.

Водночас у публікації зазначається, що такий крок був очікуваним, адже саме Мерц є одним із найактивніших прихильників ідеї репараційного кредиту для України на рівні ЄС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що після перших консультацій у Брюсселі в урядових колах Німеччини з’явився оптимізм щодо досягнення домовленості між лідерами ЄС про використання заморожених російських активів на користь України.