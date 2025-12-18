Київ переходить у віртуальний формат

У Києві стартував проєкт «Віртуалізація культурного надбання міста Києва», призваний перевести історичні пам’ятки столиці у цифровий формат. Йдеться не про абстрактні 3D-моделі, а про повноцінні віртуальні копії реальних об’єктів, які можна досліджувати онлайн з історією, візуалізацією та поясненнями. Для міста, що живе в умовах війни, це не просто модний тренд, а інструмент збереження пам’яті та історії.

Загалом столиця має 3790 об’єктів культурної спадщини, з яких 2512 внесені до Державного реєстру. Це найбільша концентрація пам’яток в Україні, а отже — і найбільша відповідальність. Всі об’єкти мають високу історичну та архітектурну цінність і різний ступінь фізичної вразливості.

У 2025 році методом 3D-моделювання створено цифрові копії шести знакових об’єктів:

Монумент Магдебурзькому праву — символ київського самоврядування;

Церква Миколи Притиска на Подолі;

Будівля Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Покровська церква;

Дзвіниця церкви Миколи Доброго;

Воскресенська церква Свято-Вознесенського Флорівського монастиря.

Як зазначають розробники, фраза «без минулого немає майбутнього» у цьому проєкті звучить як практичний підхід до виживання міської пам’яті.

«Цифровий Київ» — це не лише 3D-моделі. Проєкт включає:

- аудіогіди;

- інтерактивну мапу об’єктів культурної спадщини;

- цифрові матеріали про мозаїки, вітражі, скульптури та монументально-декоративне мистецтво другої половини ХХ століття;

- віртуальні тури музеями Києва та цифрові маршрути Русанівкою, Трухановим островом і ВДНГ;

- двомовні VR-тури Києво-Печерською лаврою.

За словами розробників, віртуальні копії — це не технологія заради технології, а страховка історії, зроблена вчасно. Для Києва, який століттями перебудовували, нищили й відновлювали, це шанс зберегти місто справжнім для майбутніх поколінь.

