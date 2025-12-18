Туреччина розкрила деталі збиття дешевого безпілотника над Чорним морем за допомогою F-16

Міністерство оборони Туреччини оприлюднило подробиці інциденту зі збиттям безпілотника, який 15 грудня наближався до повітряного простору країни над Чорним морем. Відповідну заяву відомство опублікувало 18 грудня.

У Міноборони повідомили, що після виявлення дрона всі відповідні підрозділи були приведені в дію та розпочали процедури ідентифікації, аналізу й безперервного відстеження повітряної цілі відповідно до національного законодавства та встановлених протоколів.

За результатами оцінки загроз для безпеки повітряного простору Туреччини чергові винищувачі F-16 супроводили безпілотник і знищили його. У відомстві зазначили, що дрон, імовірно, вийшов з-під контролю.

Після ураження безпілотник розпався на дуже дрібні фрагменти, які розлетілися на значній площі, що ускладнює пошук уламків. Наразі тривають пошуково розвідувальні заходи та технічні експертизи.

У заяві також наголошується, що з огляду на війну між Україною та Росією Анкара попередила своїх партнерів про необхідність більш обережних дій з обох сторін, аби уникнути інцидентів, які можуть загрожувати безпеці в Чорному морі.

Нагадаємо, 15 грудня турецькі військові зафіксували безпілотник, який наближався до повітряного простору країни над Чорним морем. Його було збито в безпечній зоні поза межами населених пунктів.