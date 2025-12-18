У районі Покровська на Донеччині бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» взяли в полон двох громадян Колумбії. Про це підрозділ повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

За словами полонених, вони приїхали до Росії нібито з метою працевлаштування. Російська сторона пообіцяла їм зарплату у 2500 доларів на місяць та роботу на будівельних об’єктах. Однак після прибуття до Уфи у колумбійців забрали документи, видали стрілецьку зброю та без належного забезпечення відправили брати участь у штурмових діях під Покровськом.

У полку «Скеля» зазначають, що цей випадок вкотре підтверджує практику використання Росією іноземців як витратного ресурсу на фронті.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ системно вербує іноземних найманців для війни проти України. Відомо про залучення громадян Куби, Індії, Сирії, Китаю та низки інших держав. Іноземцям зазвичай обіцяють високу оплату, соціальні пільги та спрощене отримання російського громадянства.

У квітні російське видання «Важные истории» ідентифікувало понад 1500 іноземців, які підписали контракти з міністерством оборони РФ. За даними розслідування, понад 1300 з них є громадянами 48 країн світу, зокрема щонайменше 603 особи – з Непалу.

До речі, у Збройних Силах України воює значна кількість колумбійців, переважно як контрактники у складі Інтернаціонального легіону та окремих бригад, як-от 47-ма ОМБр, де вони формують значні підрозділи (рота «РУГ»), служать у Морській піхоті, а їхня мотивація включає досвід і бажання захищати Україну від агресора, який фінансував конфлікти на їхній батьківщині

.