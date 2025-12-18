Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24

У середу, 18 грудня, під час виконання бойового завдання загинув екіпаж гвинтокрила Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка. Про це повідомляє пресслужба бригади.

У повідомленні зазначено, що загибель екіпажу стала непоправною втратою для армійської авіації, Збройних сил та родин військовослужбовців, які чекали їх удома. Обставини виконання бойового завдання не розголошуються.

Мі-24 залишається одним із основних ударних гелікоптерів у складі армійської авіації ЗСУ. Україна успадкувала ці машини ще з радянських часів, і вони активно застосовуються з 2014 року, а з початку повномасштабного вторгнення виконують завдання з вогневої підтримки військ, прикриття, супроводу та ураження цілей противника. Частина гелікоптерів пройшла модернізацію, зокрема з оновленням авіоніки, засобів зв’язку та адаптацією під сучасні боєприпаси. Водночас парк Мі-24 є обмеженим і зношеним, а втрати у боях і під час складних бойових вильотів суттєво впливають на спроможності армійської авіації.

Останнім часом ЗСУ неодноразово повідомляли про загибель льотного складу. Так, 8 грудня 2025 року на східному напрямку під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув старший штурман 39 ї бригади тактичної авіації підполковник Євгеній Іванов.

У липні в Україні зазнав аварії винищувач Mirage 2000 через відмову авіаційної техніки, тоді пілоту вдалося катапультуватися. У ніч на 23 серпня загинув пілот МіГ-29 майор Сергій Бондар, який не пережив посадку після бойового вильоту. А 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.

Збройні сили України неодноразово наголошували, що бойова авіація працює в умовах надвисоких ризиків, а кожна втрата льотчиків і екіпажів є болісною для всієї країни.