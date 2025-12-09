Країни G7 підтримали використання заморожених активів РФ для репарацій Україні

Лідери країн Групи семи (G7) заявили про свою підтримку використання заморожених російських активів для виплати репарацій Україні, як інструменту відновлення та підтримки.

Це рішення було закріплене за результатами зустрічі, де країни G7 обговорили подальші кроки у відповідь на агресію та довгострокову підтримку України.

Окрім фінансової підтримки, Велика Сімка наголосила на своїй готовності й надалі підтримувати впровадження Україною ключових реформ. Особлива увага приділятиметься заходам, спрямованим на боротьбу з корупцією, що є критично важливим для європейської інтеграції та стійкості держави.

Країни G7 також застерегли, що готові посилити тиск на Росію через санкції та інші обмежувальні заходи, якщо мирні переговори проваляться або не принесуть відчутних результатів.

Водночас було оголошено, що під час майбутнього головування Франції у G7, "збереження України" залишатиметься пріоритетом порядку денного. Це свідчить про довгострокову відданість країн-членів забезпеченню суверенітету, територіальної цілісності та фінансової стабільності України.