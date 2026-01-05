Родрігес звернулась до Трампа із закликом до миру та співробітництва

Віце-президентка Венесуели Делсі Родрігес заявила, що Каракас офіційно звернувся до уряду США з пропозицією спільно працювати над «порядком денним співробітництва» у межах міжнародного права. На її переконання, така співпраця сприятиме миру, діалогу та регіональній стабільності, і народи обох країн заслуговують саме на мир, а не на війну. Родрігес підкреслила, що це позиція, яку послідовно відстоює президент Венесуели Ніколас Мадуро.

Ця заява пролунала на фоні драматичних подій у Венесуелі: у ніч на 3 січня 2026 року Сполучені Штати провели масштабну військову операцію проти Каракасу, під час якої американські сили завдали ударів по військових об’єктах і захопили Ніколаса Мадуро разом із його дружиною, після чого доставили їх до США для судового розгляду у федеральному суді Нью-Йорка за звинуваченнями у наркоторгівлі та тероризмі.

У Вашингтоні операцію офіційно описують як частину боротьби з «наркотероризмом» і загрозами нацбезпеці, але політичний контекст значно ширший. Президент США Дональд Трамп заявив, що операція була успішною, і що США можуть продовжувати тиск на режим, якщо уряд не співпрацюватиме. Подібні дії вже спричинили гострі дебати в американській політиці, де одні підтримують жорстку позицію, а інші критикують кроки Трампа як незаконні чи надмірні.

Міжнародна реакція була змішаною: деякі лідери засудили військове втручання як порушення міжнародного права, інші висловили занепокоєння щодо можливих наслідків для регіональної стабільності.

У такій ситуації заклик Родрігес до діалогу і співпраці з США виглядає спробою запобігти подальшому загостренню та зберегти хоча б дипломатичні механізми для виходу з кризи. За її словами, мирний діалог і взаємодія в рамках міжнародного права — це шлях, який мають обрати обидві сторони для забезпечення стабільності в регіоні.

В ніч на 3 січня США завдали ударів по об’єктах у столиці Венесуели Каракасі, і в ході операції було захоплено президента Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес. Американська влада заявила про успішне завершення операції, а Мадуро відправлено до США для участі в судовому процесі щодо звинувачень у наркоторгівлі та тероризмі.

Операція викликала суперечки в США: деякі політики і стратеги називають її важливим кроком у боротьбі з наркоторгівлею і загрозами національній безпеці, інші — як порушення міжнародного права і потенційно небезпечний прецедент.

Світова спільнота також відреагувала неоднозначно: лідери різних країн висловили занепокоєння щодо законності та наслідків іноземного військового втручання на суверенній території Венесуели, тоді як деякі експерти оцінюють події як типовий приклад зміни режимів, що може мати довготривалі геополітичні наслідки.