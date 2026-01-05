Бойовий генерал Хмара став тимчасовим керівником СБУ

Тимчасово виконуючим обов’язки голови Служби безпеки України призначено генерал-майора Євгена Хмару, який із 2011 року проходить службу в Центрі спеціальних операцій «А» СБУ. Про це йдеться в указі президента №19/2026 за 5 січня.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ. Там зазначили, що Хмара є кадровим спецпризначенцем і у 2023 році був призначений начальником Центру спецоперацій «Альфа».

На початку повномасштабного вторгнення Росії Євген Хмара брав участь у звільненні Київської області. Після деокупації столичного регіону він продовжив виконувати бойові завдання на Донеччині.

У СБУ повідомили, що Хмару нагороджено низкою державних і відомчих відзнак. Зокрема, він є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня та відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг».

У спецслужбі нагадали, що Центр спецоперацій «А» СБУ входить до трійки найрезультативніших підрозділів Сил оборони України за обсягами знищеної ворожої техніки та живої сили, зокрема із застосуванням безпілотників.

За даними СБУ, загальні втрати техніки противника, завдані підрозділом «Альфа», оцінюються більш ніж у 5,5 мільярда доларів США. Йдеться про танки, бойові машини, системи протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби та інше озброєння. Ці цифри не враховують збитків від спецоперації СБУ «Павутина», у якій оператори дронів ЦСО «А» брали безпосередню участь.

Станом на 1 січня 2026 року від початку повномасштабної війни СБУ уразила 2194 російські танки, з яких 1805 — на рахунку Центру спецоперацій «А». Також бійці підрозділу знищили 3267 бойових броньованих машин, 3468 артилерійських систем, 540 засобів ППО, 454 засоби РЕБ та значну кількість іншої техніки й живої сили противника.

Крім того, спецпризначенці «Альфи» проводять операції з ураження військових об’єктів у глибокому тилу Росії, зокрема аеродромів, складів і арсеналів озброєння, нафтопереробних підприємств, а також заводів з виробництва керованих авіабомб і дронів.

Хто такий Євген Хмара

Євген Хмара — український військовий та спецпризначенець СБУ, генерал-майор. З 2011 року служить у Центрі спеціальних операцій «А» СБУ. У 2023 році очолив підрозділ «Альфа». Учасник бойових дій з початку повномасштабного вторгнення РФ, брав участь у звільненні Київщини та боях на Донеччині. Нагороджений державними орденами та відзнаками за бойові заслуги.