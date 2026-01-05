Колишня канадійська міністерка стала радницею Зеленського

У понеділок, 5 січня, президент України Володимир Зеленський призначив колишню міністерку фінансів Канади Христю Фріланд своєю радницею з питань економічного розвитку.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента. Згідно з документом, Фріланд обійматиме посаду радниці президента України з питань економічного розвитку поза штатом.

Президент зазначив, що Фріланд має значний досвід у залученні інвестицій та реалізації масштабних економічних трансформацій. За його словами, нині Україні необхідно посилювати внутрішню стійкість як для післявоєнного відновлення у разі швидкого прогресу дипломатії, так і для зміцнення оборони, якщо війна триватиме через зволікання партнерів. Зеленський наголосив, що Україна вдячна всім, хто готовий долучатися до підтримки держави та розвитку співпраці з міжнародними партнерами.

Христя Фріланд — канадська політична діячка, журналістка та письменниця з українським корінням. У 2013 році вона залишила журналістику та була обрана до парламенту Канади від Ліберальної партії у окрузі Торонто-Центр.

У 2015 році Фріланд очолила Міністерство міжнародної торгівлі Канади, а з 2017 року обіймала посаду міністерки закордонних справ. У 2019 році вона стала заступницею прем’єр-міністра, а 18 серпня 2020 року — міністеркою фінансів.

16 грудня 2024 року Фріланд подала у відставку, пояснивши це незгодою з політикою прем’єр-міністра на тлі загрози тарифної війни з боку нової адміністрації США під керівництвом Дональда Трампа.

У січні минулого року вона заявила про намір балотуватися на посаду лідерки Ліберальної партії Канади, однак у підсумку поступилася колишньому голові Центрального банку Марку Карні.