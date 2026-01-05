Режим тріщить: лідер Ірану готує втечу до Москви у разі поразки протестів — The Times

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї нібито вже має план втечі до Росії, якщо силовикам не вдасться зламати масові протести в країні. Про це пише The Times, посилаючись на джерела, наближені до іранського керівництва.

За інформацією видання, у критичний момент Хаменеї може залишити Тегеран разом із приблизно 20 радниками та членами їхніх родин. Маршрут втечі, за словами джерел, веде до Москви — країни, яку він вважає останнім надійним притулком.

У The Times зазначають, що вибір Росії пояснюється особистими симпатіями Хаменеї до Володимира Путіна, а також тим, що більшість інших держав не готові надати прихисток лідеру режиму на тлі жорстокого придушення протестів.

Фактично, як пише видання, йдеться про підготовку сценарію краху режиму: поки силовики намагаються втримати ситуацію, верхівка влади вже готує шляхи відступу.

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку Тегерана або Москви наразі немає.