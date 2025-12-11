﻿
Полiтика

США разом з РФ хочуть створити альтернативу G7

В адміністрації президента США Дональда Трампа обговорюють створення нового об'єднання країн за участі Китаю та Росії, яка повинна стати альтернативою G7.

Чиновник, який працював в Білому домі за часів першої адміністрації Трампа, зазначив, що ідея створення об'єднання Core 5, або C5 за участі США, Китаю, Індії, Японії та Росії не вважається вже надто шокуючою, повідомляє Politico.

"Нічого щодо C5, чи C7 офіційно не обговорювалося, але точно були розмови про те, що існуючі органи, такі як G7 або Рада Безпеки ООН, не підходять для виконання своїх функцій, враховуючи сьогоднішніх нових гравців", – сказав чиновник.

Ідея створення С5 виникла в довшій, неопублікованій версії Стратегії національної безпеки, яку Білий дім опублікував минулого тижня.

Білий дім категорично заперечив існування документа, а речниця Білого дому Анна Келлі додала, що не існує жодної альтернативної, приватної чи секретної версії 33-сторінкового офіційного плану.

Торрі Тауссіг, яка обіймала посаду директора з європейських справ у Раді національної безпеки за часів адміністрації президента США Джо Байдена зазначила, що Європа не фігурує в можливому об'єднанні C5.

Майкл Соболік, який був помічником сенатора Теда Круза – республіканця від Техасу за часів першої адміністрації Трампа, також розглядав C5 як альтернативу політики самого Трампа щодо Китаю під час його першого терміну.

Фото: ua.usembassy.gov.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАG7РосіяC5
