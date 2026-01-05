Біженці під ударом: уряд Мерца скоротив міграцію більш ніж удвічі

Кількість первинних прохань про надання притулку в Німеччині у 2025 році скоротилася більше ніж на половину. Минулого року в ФРН було подано 113 236 первинних заяв на статус біженця, тоді як у 2024 році їх було 229 751, а у 2023 – 329 120. Таким чином, за два роки кількість прохань зменшилася на 51% і 66% відповідно, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на дані Федерального міністерства внутрішніх справ.

Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт пов’язує скорочення заяв із змінами у німецькій міграційній політиці, які проводить уряд канцлера Фрідріха Мерца. За словами Добріндта, ефект дали:

- запровадження прикордонного контролю при в’їзді до країни,

- припинення програми возз’єднання сімей,

- скасування прискорених процедур отримання громадянства,

- збільшення числа депортацій.

“Ми ясно і послідовно наводимо лад у міграційних процесах. Ті, у кого немає права на притулок, не повинні приїжджати. Ті, хто стають злочинцями, повинні виїхати”, – додав Добріндт.

